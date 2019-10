La despedida de Pauline Kantor como Ministra del Deporte

La periodista y ex campeona nacional de esquí Pauline Kantor pubicó una sentida despedida en redes sociales, tras finalizar su cargo como Ministra del Deporte.

"Con esta publicación, despido mi período como Ministra del Deporte. Le agradezco a cada uno de los que me acompañó en este viaje, un recorrido que siempre hice pensando en lo mejor para el desarrollo deportivo de nuestro país", escribió en Twitter.

Además, manifestó su agradecimiento al Presidente Sebastián Piñera, quien le dio la oportunidad desde que asumió el pasado 11 de marzo de 2018.

"Me despido deseando firmemente que mis sueños de paz y unidad para Chile se cumplan a cabalidad", cerró.

