Presidente Boric: La calidad de Santiago 2023 nos llevará a convertirnos en sede del Mundial 2030

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió en la segunda Cuenta Pública de su Gobierno a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y a la opción de organizar el Mundial de 2030 junto a Argentina, Paraguay y Uruguay.

El Mandatario abordó el ítem relacionado con los Deportes recordando la organización del Mundial de 1962: "Chile había sido asolado por el mayor terremoto de la historia moderna, pero aún soñaba con organizar el Campeonato Mundial, 'porque no tenemos nada queremos hacerlo todo' decía Carlos Dittborn. Eso quedó grabado en el alma nacional. Hasta el día de hoy nos emociona el gol de Eladio Rojas".

"Y así lo hicimos. Fuimos el sexto país del mundo en organizar un mundial de fútbol, en el que nuestra selección tuvo el logro más importante de su trayectoria. Ese espíritu sigue inspirándonos desde entonces", añadió.

En ese sentido Boric, agradeció "a todos los chilenos y chilenas que día a día hacen del deporte una parte de sus vidas: en canchas de barrio, clubes comunales, con pachorra y pasión, en colegios, grupos de amigos y amigas. Gracias a los profesores de educación física, a los entrenadores profesionales y a los amateurs, y por cierto a los deportistas profesionales que nos enorgullecen infinitamente con sus esfuerzos y logros".

"Habría tantos que nombrar que no quiero cometer el pecado de no nombrar a la mayoría, pero me voy a referir a unos, que es el equipo de karate de Chile que logró una tremenda actuación de cara a los Panamericanos. Ellos representan el esfuerzo de tantos deportistas chilenos y chilenas que muchas veces en condiciones precarias, sin apoyo, teniendo que juntar plata... dignidad para todos ellos, de eso se trata. Gracias a ellos también se nos viene otra reflexión...", siguió.

Y fue más allá: "Si me preguntan cuál es el arma más letal contra la delincuencia que hoy se enseñorea en comunas y barrios de nuestras ciudades, no me cabe ninguna duda de cuál es la respuesta: El deporte, a lo largo de todas las etapas de la vida".

A partir de ahí comentó la organización de Santiago 2023: "Gracias al trabajo de muchos dirigentes y autoridades del Gobierno anteriore, Chile ganó la organización de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Se trata del evento deportivo más importante desarrollado en Chile desde el Mundial de 1962. No es fácil organizar un evento de esta magnitud, pero el país debe saber que estamos actuando con decisión para subsanar las dificultades y asegurar una organización que cumpla con los más altos estándares de eficiencia y transparencia. Por eso pedimos a Contraloría un control preventivo del estado de organización de los Juegos", dijo.

"Santiago 2023 es el evento más importante después de los Juegos Olímpicos a nivel mundial. Son 41 delegaciones Panamericanas y 33 Parapanamericanas. 60 disciplinas panamericanas y 18 parapanamericanas y más de 8.000 deportistas que se darán cita en nuestro país. Por más de 30 días, Santiago y las regiones de Bío Bío, Valparaíso y O'Higgins, serán la sede de la gran fiesta deportiva del continente y de una de las más relevantes del mundo, donde chilenos y americanos podremos volver a mirarnos a los ojos y a sentirnos parte de una misma comunidad", añadió.

"Estamos seguros de que Santiago 2023 será la fuente de recuerdos inolvidables, de instantes que, como el Mundial del '62, como las Olimpiadas del 2004, la Copa América del 2015, las hazañas de otros deportistas como Kristel Köbrich o Marlene Ahrens, permanecerán grabados en la retina de las futuras generaciones y en la historia deportiva de nuestro país. Por eso queremos que Chile entero, de Arica a Magallanes, y en especial las niñas y niños, se sume a esta gran fiesta deportiva; que asista a sus competencias y eventos, que lo siga por los medios de comunicación y seamos capaces de replicarlas en sus barrios y escuelas. Que vibremos juntos como un solo pueblo, de esa manera que sólo lo consigue el deporte", complementó.

"Esta fiesta deportiva dejará un valioso legado deportivo, social, urbano, y ambiental. Estamos levantando el parque deportivo más grande de Sudamérica en el Estadio Nacional, 1.355 viviendas sociales en Cerrillos, así como importantes obras de infraestructura deportiva que quedarán al servicio de nuestros atletas, pero también de la comunidad", añadió.

"Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de probar ante el mundo entero que somos un país que cuando trabaja unido, es capaz de conseguir resultados que parecían imposibles. En Santiago 2023 está en juego el prestigio de Chile, no de un gobierno o un presidente, y es por ello que todas sus instituciones están comprometidas con su éxito", afirmó.

Luego abordó el Mundial de 2030: "Pero la historia no termina aquí. La calidad con que cumplamos con la organización de los Juegos será un paso más en el camino que, espero, nos lleve a convertirnos en sede del Mundial de Fútbol 2030, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, a ser sede", dijo antes de parafrasear a Carlos Dittborn: "Porque no tenemos nada, lo queremos todo".