Miembro del equipo Honda de MotoGP: Mi padre murió de coronavirus por falta de respiradores

El director deportivo del equipo LCR Honda de Moto GP, Óscar Haro, denunció en un video que su padre falleció de coronavirus es España por falta de implementos necesarios para combatir la enfermedad.

"No entiendo por qué, pero sí entiendo que, si hubiera habido un poco más de información, hubiéramos sido más inteligentes y seguramente hoy mi padre no estaría muerto. Mi padre ha muerto por eso, pero aquí no pasa nada".

"El lunes, mi madre y mi padre dieron positivo en el coronavirus y a mi padre no lo he vuelto a ver. No entiendo por qué ha muerto, no entiendo cómo una persona como mi padre, que lleva desde los 15 años trabajando, cotizando en la seguridad social de este país haya muerto porque no hay respiradores. Se ha muerto porque no han podido tratarle más porque hay una ley que dice que más de 75 años ya no interesa cuidarlos", relató.

Respecto a la forma en que están trabajando los equipos de salud Haro sostuvo que "decimos que tenemos una sanidad increíble y jóvenes no tenían batas ni mascarillas que ponerse".

España registra 33 mil contagiados por COVID-19 y 2.204 personas muertas.

Revisa aquí el video completo de Óscar Haro: