Alberto Abarza: En estos últimos meses me he cuestionado de qué manera seguir

El nadador chileno Alberto Abarza, ganador de tres medallas páralímpicas en los Juegos de Tokio 2020 y elegido como el Mejor de los Mejores por el Círculo de Periodistas Deportivos, manifestó sus dudas respecto al futuro de su carrera, debido al poco apoyo que sigue teniendo pese a sus logros.

"Es una labor en conjunto de mi hermana, que me acompaña; de mi entrenador, que quiso estar en esta carrera, a pesar de no recibir sueldo. Entonces, ahí van las ganas de él. En estos últimos tres meses me he cuestionado de qué manera seguir. Deporte voy a tener que hacer toda mi vida, por mi discapacidad, pero en alto rendimiento estamos pensando a qué punto hacerlo. Hay muchas cosas para hacer deporte de alto rendimiento, no es solo Alberto Abarza", expresó en entrevista con La Tercera.

De hecho, el campeón olímpico hasta ve compleja su participación en los Parapanamericanos de Santiago 2023.

"Lo digo con mucho respeto, pero si no tengo para hacer un cumpleaños, para qué voy a hacer un matrimonio. Con suerte estoy pensando si sigo con mi entrenador, menos voy a pensar en que si continúo después. Mi carrera en Tokio dependió cien por ciento de nosotros, porque mi entrenador sin cobrar logró tres medallas. Entonces, pensamos que me iban a ayudar con él y al final no pasó. Entonces, mantener a un cuerpo técnico tiene un costo y él no va a estar dispuesto a entrenarme cinco horas al día por 180.000 pesos. Yo, sinceramente, no iría. Aunque yo lo respeto si decide otra cosa. Para tener un nivel hay que tener un cuerpo técnico adecuado", explicó.

"Puede sonar un poco agrandado, pero todos saben quién es Alberto Abarza en el Comité Paralímpico y cuáles son mis necesidades. A mí lo que no me gusta es tener que rogar. Yo trabajo en un banco y no tengo que ir a decirles a los chicos que tengo a cargo qué van a necesitar. No, yo hago una reunión y ahí me dicen qué van a necesitar. Llegamos de Tokio en septiembre y no ha habido ninguna reunión. Yo tampoco quiero andar peleando", añadió en relación a la nueva dirigencia del Comité.

Haciendo un balance de su año, Abarza expresó que "deportivamente sí (fue el mejor), porque se logró la medalla más grande a la que un deportista puede aspirar. Pero para mí, 2017 y 2018 fueron muy buenos años, porque conseguí ser número uno del mundo de la World Series. Fue algo espectacular conseguirlo".

Y sobre el final reflexionó: "Yo creo que la vida ya me lo dio todo, perro. Soy tan feliz con lo mío... Pucha, tengo una discapacidad que avanza día a día, que ya me debería haber dejado postrado en cama y Teletón hizo un trabajo maravilloso conmigo. Me dio las herramientas, junto con mi mamá, para salir adelante. Tengo dos hijas maravillosas. Y si bien mi discapacidad es hereditaria, ellas no la tienen. Estoy como en un partido de fútbol, en el tiempo extra, ganando 10-0. Me lo dieron todo. Siempre pedí ver a mis hijas y darles las herramientas necesarias, y creo que lo hice. Lo único que me queda es enseñarles a ser buenas personas, a ayudar si lo pueden hacer, ser honestas y felices", comentó.