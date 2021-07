Amanda Cerna y Cristián Valenzuela cuentan de su amor en la previa de los Paralímpicos

A la espera de viajar a Tokio y entrenando a full de cara a los Juegos Paralímpicos 2020, el fondista chileno Cristián Valenzuela y la velocista nacional Amanda Cerna entrenan juntos en Iquique y se dan el tiempo además para alimentar una relación que ya lleva nueve meses.

"Nosotros tenemos una relación. Estar juntos también es un aliciente diferente, un apoyo, un conversar, un motivar. Entonces, por ese lado, ha sido interesante poder concentrarnos juntos a pesar de que ella es fondista, pero de alguna manera hemos podido complementar muy bien el grupo de trabajo", contó Valenzuela en diálogo con Las Últimas Noticias.

Ambos entrenan en el Estadio Tierra de Campeones a la espera de viajar el 6 de agosto a la capital nipona donde él competirá en 5 mil metros, y ella en 200 y 400 metros.

"Estamos juntos desde octubre, ya son nueva meses. Ha sido fundamental que esté Cristian conmigo todo el tiempo. Me costaba mucho estar lejos de casa, en Castro, pero ahora tengo su compañía, que es importante. En lo deportivo no estaba motivada, pese a que tenía un objetivo claro. Ahora me he levantado, lo veía entrenar y eso me dio la motivación para buscar el objetivo nuevamente", añade Cerna, quien conoce a Valenzuela desde 2015, cuando su coach fue su guía.

"Creo que no hay que ponerle nombre a las cosas, poco a poco se va dando. Tampoco fue algo que proyectamos, pero hoy estamos juntos", comentó.