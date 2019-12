Francisca Mardones, deportista paralímpica del 2019: Fue el mejor año que pude soñar

La paratleta nacional Francisca Mardones, ganadora del premio "Mejor de los Mejores" del Círculo de Periodistas Deportivos, se mostró emocionada por el reconocimiento y se lo dedicó a su padre recientemente fallecido.

"Fue el mejor año deportivo que pude haber soñado, terminé número uno del mundo, campeona mundial, récord mundial y ahora ganando el 'Mejor de los Mejores', o sea no puedo pedir nada más, es una emoción tremenda", dijo Mardones tras ganar el premio.

Además, señaló que "se suma toda la emoción que he sentido los últimos meses, con la muerte de mi papá, que esto es gracias a él, que me iluminó en el Mundial y bueno termina un año tremendo, pero espero que 2020 sea igual o mejor aún y para eso voy a entrenar día a día para conseguir los resultados".

Siguiendo en la línea de los logros deportivos, "Fran" dijo que "además, estoy clasificada a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, hace unos días me nombraron la mejor deportista de América del mes, los premios Chile Compite. Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado esto".

"La idea es tener una muy buena actuación en Tokio. Yo nunca he entrado a ganar una medalla o a batir un récord, si las cosas se dan, se dan. Yo lo único que he querido es mejorar mi marca, a eso entro siempre en la competencia y no va a ser diferente en Tokio. Ahora, si eso significa una final o una medalla o récord, sería fruto de mi esfuerzo y bienvenido para mí y para Chile", añadió.

Finalmente, la campeona del mundo aseveró que "es una emoción máxima, jamás pensé que iba a estar en los Juegos y llegué dos veces por tenis y ahora en atletismo, así que ahora solo disfruto cada momento. Todo se gana en los entrenamientos, en las competencias solo se recoge".