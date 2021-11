Francisca Mardones: La ley no reconoce mi récord mundial, me dijeron que van a buscar una solución

Francisca Mardones, campeona mundial y récord paralímpico en lanzamiento de bala, se descargó el pasado jueves en redes sociales debido a que su hito será pagado solo como si fuese un logro sudamericano y aseguró que ya tomó contacto con el Ministerio del Deporte.

"Supe que mi récord mundial de Tokio 2020 en Chile nuevamente será reconocido y pagado como récord sudamericano. La ley en el país reconoce como máximo logro récord sudamericano, ya que nunca creyeron que un chileno podía lograr un récord mejor", fueron los dichos de la nacional en redes sociales.

En conversación con Las Últimas Noticias, Mardones contó que "me contactaron del Ministerio del Deporte y me dijeron que van a buscar una solución para hacer valer el récord mundial. Lamentablemente el reglamento es antiguo".

"No pensé que luego de haber logrado el récord mundial en 2019, pese a que reclamé la situación, el reglemento de la ley del deporte no sería corregido. Y ahora después de Tokio nuevamente me pasa. La ley no reconoce mi récord mundial y para mí eso es súper importante".

Agregó que "es bueno aclarar que el reclamo es solamente por reconocimiento al récord mundial, porque la medalla de oro paralímpica se reconoce y es la misma categoría de la medalla olímpica. Mi categoría de beca Proddar también subió a medalla de oro paralímpico".

El reglamento que establece la entrega de premios en Chile, según el decreto 6, solo recompensa un récord nacional o sudamericano, pero omite la opción de premiar una marca mundial.