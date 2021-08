Francisca Mardones se convirtió en la primera chilena en inspirar una muñeca Barbie

La deportista paralímpica Fernanda Mardones reveló con emoción en redes sociales que se convirtió en la primera chilena en inspirar una de las famosas muñecas Barbie, de la empresa de juguetes Mattel.

Mardones, una de las representantes de Chile en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, expresó su agradecimiento y emoción por ver una Barbie lanzadora de bala, señalando que la nueva edición de esta muñeca servirá para "impulsar" a la práctica deportiva.

"¡Nunca imaginé que un día les contaría que me he transformado en la primera Barbie chilena! Muchas gracias por el emotivo homenaje, me desborda la emoción ver una Barbie lanzadora de bala paralímpica, pero especialmente me emociono porque con esta muñeca se va a impulsar que los niños del mundo se motiven con la práctica del deporte. Motivarlos a que sean futuros campeones es lo que más llena mi corazón", escribió Mardones en Twitter.

En el diseño de la muñeca inspurada en la atleta, Barbie usa la vestimenta de color negro que usa como competidora Mardones, incluyendo sus auspicadores y el logo del Comité Paralímpico de Chile.

Además, entre los accesorios incluye también una raqueta de tenis, ya que Mardones antes del ser figura en lanzamiento de la bala compitió en esa disciplina.

La Barbie de Francisca Mardones es parte de la línea "Sheroes", que busca homenajear a mujeres capaces de inspirar a niños y niñas a cumplir sus sueños.