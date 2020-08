Nadador paralímpico chileno Alberto Abarza fue contactado para competir por Estados Unidos

El destacado nadador chileno paralímpico Alberto Abarza reveló que fue contactado para competir por Estados Unidos, opción que está analizando producto del escaso apoyo que ha recibido por parte de su federación y el Comité Paralímpico de Chile y la imposibilidad de volver a entrenar en medio de la pandemia del coronavirus.

Abarza señaló en diálogo con La Cuarta que "ya había recibido un llamado en 2017 y ahora volvió a aparecer hace como tres semanas. Como legalmente llevo un año sin competir por Chile podría representar a otra nación. Me llamó el equipo de Estados Unidos, saben las proyecciones de medalla paralímpica que tengo y por eso me ofrecen un plan completo, donde yo sólo tengo que preocuparme de competir. Pero, yo quiero representar a mi país, aunque da lata andar mendigando".

Además, el deportista, quien ganó medalla de oro en los Parapanamericanos de Lima 2019 y está clasificado a los Paralímpicos de Tokio, a desarrollarse en 2021, agregó que "tenemos un conflicto grande con el Comité (Paralímpico). No he tenido comunicación con ellos desde abril".

"Mandamos una propuesta para regresar y no tuvimos respuesta... Dicen que me están cuidando del coronavirus, pero no se dan cuenta lo mal que me hace no entrenar. No han visto que lo único que frena mi enfermedad (Sindrome de CharcotMarie-Tooth, enfermedad degenerativa) es el deporte", cerró.