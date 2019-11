Robinson Méndez: Las personas con discapacidad somos parte de la lucha del pueblo

El destacado deportista paralímpico nacional Robinson Méndez expresó su parecer sobre las protestas en el país durante el último mes y aseguró que las personas con "discapacidad" viven de forma latente la "lucha que está dando el pueblo".

Así lo expresó el actual canotista chileno en su cuenta de Instagram, con una fotografía de su participación en una marcha y el mensaje: "Las personas en situación de discapacidad comprendemos y somos parte de la lucha que está dando el pueblo chileno por vivir con dignidad, porque lo vivimos día a día, noche tras noche".

El ex tenista se ha mostrado activo desde que estalló la crisis social en Chile y tras esa reflexión, posteriormente publicó nuevamente expresando: "He participado en las marchas y seguiré porque tengo conciencia social. ahora me toca defender a mi país en el panamericano en rapanui!!! Yo no cobro por competir por Chile, compito porque lo amo. Rapanui allá voy ! Y al regreso a seguir marchando por un chile mejor!".