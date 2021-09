Alberto Abarza contó que sufrió accidente antes de ganar medalla de oro en los Paralímpicos

El chileno Alberto Abarza analizó su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde consiguió tres medallas, y confesó que sufrió un accidente que pudo restarlo de la competencia.

"Todavía no lo asimilo. Siento que tengo más atención de la que merezco (...) Me habría encantado estar con mis hijas y poder abrazarlas. Es la emoción de que se logró lo que nos costó tanto esfuerzo. Solo pienso en ellas", partió diciendo el nadador nacional en entrevista con TNT Sports.

Abarza dio a conocer que antes de su primera competencia en Japón, en la carrera de 100 metros en la que ganó medalla de oro, sufrió un accidente que lo pudo marginar del evento.

"Un día antes de competir me caí, se me cayó la moto encima de la cadera. Me llevaron al hospital de la villa olímpica. Si demuestras dolor quedas afuera de la competencia, así que dije que no me dolía", comentó.

"Me dejaron en observación por tres horas, aguantando un dolor tremendo. Haberlo coronado con la medalla de oro me dejó muy contento de todo lo que pasó y podría haberme pasado. Hoy es una anécdota linda, que a pesar del dolor que tenía, queríamos representar a Chile de la mejor manera", complementó.

Por último, le abrió las puertas a una posible participación en Santiago 2023, detallando que todo dependerá de su estado de salud. "Tengo una discapacidad que avanza día a día. El hacer deporte de alto rendimiento es un arma de doble filo, porque quita musculatura. Me encantaría poder estar en Santiago 2021, pero también veo lo que implica poder ser deportista de alto rendimiento. Es un costo emocional y físico tremendo", dijo.

Abarza tiene el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, una enfermedad degenerativa que atrofia los músculos.