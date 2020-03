Amanda Cerna y posible aplazamiento de los Paralímpicos: Estamos preocupados y ansiosos

En diálogo con Todo por el Deporte en Cooperativa, la atleta nacional Amanda Cerna se refirió a su preparación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, asegurando que está preocupada por un posible aplazamiento debido a la pandemia de coronavirus.

"Estamos preparándonos para los Juegos y también esperando fin de mes para viajar a Brasil el día 21 a competir, para seguir bajando la marca que se me pide e ir sumando competencia de cara a Tokio", apuntó la destacada deportista nacional.

Respecto a la incertidumbre causada por la crisis sanitaria, expresó que "estamos todos preocupados y un poco ansiosos por lo que va a pasar, ya que de a poco van saliendo noticias, pero nada muy claro... Estamos al tanto, manteniéndonos informados, pero sin perder el foco que son los Juegos Paralímpicos, seguimos entrenando de igual forma".

De todas formas, advirtió que "seguimos con la misma planificación, pero si se llegan a aplazar los Juegos, información que debiésemos tener en unos tre meses, tendríamos que hacer un cambio de programación muy rápido, porque los cambiarían a noviembre o diciembre".

Finalmente, Cerna se refirió a la campaña "Más rápido qué", de la que forma parte. "Me eligieron como embajadora, algo que fue súper emocionante para mí, porque me sentí muy involucrada en ella, que se trata de superar nuestras propias expectativas, de saber que no tenemos límites y que podemos cumplir nuestras metas".