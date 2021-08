Bandera de Afganistán desfiló en los Paralímpicos de Tokio en homenaje por compleja situación del país

La bandera de Afganistán desfiló este martes en solitario en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio en homenaje a la ausencia de los dos paratletas que no pudieron volar a Japón a raíz de la toma de poder de los talibanes.

El símbolo patrio del país de Medio Oriente salió poco después del arranque del desfile de los paratletas, que abrieron el equipo de refugiados y el de Islandia, siguiendo el orden, como ya ocurriera en el desfile de los Juegos Olímpicos, basado en el alfabeto nipón.

Afghanistan's🇦🇫 flag was flown tonight at the #OpeningCeremony as an "act of solidarity and peace".