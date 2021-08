El gran drama de Vicente Almonacid: Tiene un tumor y arriesgó su vida para cumplir su sueño en los Paralímpicos

El nadador chileno Vicente Almonacid, quien terminó octavo en la final de los 100 metros pecho en los Juegos Paralímpicos, utilizó sus redes sociales para revelar un gran drama que lo afecta: Tiene un tumor y arriesgó su vida para poder cumplir su sueño en Tokio 2020.

"Lo de ayer (la final) fue un golpe durísimo del que todavía no me levanto al 100. Pagué el precio que casi nadie paga por unos Juegos. Me enteré un mes antes de viajar que tengo un tumor 6x5 centímetros en el mediastino", escribió Almonacid en Instagram.

En la emotiva carta, el deportista contó que "tenía que decidir si arriesgar mi vida para cumplir mi sueño y fue una lucha interna gigante que solo unos pocos sabían que estaba pasando, y aunque yo no quería, me afectó. Hubo días que no quería entrenar, tenía pena, rabia e incertidumbre".

Pese a esta complicada situación de salud, Almonacid afirmó que "me la jugué una vez más por mi sueño, pero no siempre tiene que salir bien, los Juegos son algo gigante que sólo se dimensiona al estar acá. Vivir el proceso estos cinco años fueron lo más hermoso que me tocó vivir y tengo suerte de haberlo hecho, agradezco a Dios la oportunidad que me dio".

Finalmente, Almonadid informó que viajará en esta jornada a Chile para someterse a una cirugía para ser operado de este tumor.

"Viajo de vuelta a Chile en donde me está esperando el pabellón para ser operado, recuperarme y volver a entrenar", indicó el deportista, agradeciendo el apoyo y agregando que "solo me toca pasar este trago amargo y seguir adelante, por que como dije una vez, la vida es injusta y no siempre te da lo que mereces", cerró con amargura el nadador nacional.