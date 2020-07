El curioso caso de deportista argentina que se enteró que tenía Covid-19 tras cuatro hisopados

La canoísta argentina Sabrina Ameghino, campeona panamericana en Lima 2019, se enteró que tenía Covid-19 después de haberse realizado cuatro hisopados como parte de los exámenes para volver a entrenar.

Según relató a Clarín la atleta, quien no presentó síntomas, dio negativo en el primero, pero en el segundo dio positivo en el hisopado y negativo en el de sangre.

Luego, en un tercer test se volvió a hisopar y por presión de las autoridades municipales le fueron a realizar un cuarto examen a su casa. Primero la llamaron para avisarle que su resultado era negativo, pero luego se enteró que el último dio positivo.

"Me quedo con el que me hicieron desde el municipio, que fue uno solo y se considera de carácter oficial y me sube al listado nacional de contagiados. Menos mal que desde el 13 estoy encerrada", afirmó Ameghino.