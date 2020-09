María José Mailliard tras sus medallas en Mundial de Canotaje: Me llena de motivación

La chilena María José Mailliard manifestó su felicidad tras la gran participación en el Mundial de Canotaje que se realizó en Hungría. Respecto a las tres medallas que logró ganar en el certamen, una de ellas de oro en la prueba de C1 5.000, apuntó que es un resultado que la "llena de confianza y motivación".

"Este torneo me deja muy satisfecha. De aquí en adelante con el equipo tenemos que ser muy realistas en todo lo que hagamos, eso marcará la diferencia. Estamos a un nivel tan parejo que cualquiera puede llevarse el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Me llena de confianza y motivación el resultado final", nos comentó la deportista nacional a Al Aire Libre en Cooperativa.

Del mismo modo, manifestó que: "Estoy bastante contenta, sobre todo por volver a competir. Se siente súper bien saber en qué posición estamos y haber cerrado con una medalla de oro para Chile me deja feliz".

"Hubo incertidumbre de no saber si íbamos o no a competir este año, eso no nos permitía hacer la mejor preparación para las competencias. Deben haber otros compañeros de distintos deportes que pueden estar pasándola realmente mal", apuntó.