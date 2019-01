17:53 - 10/01/2019

Cristián Bustos elogió a Bárbara Riveros: En Sudamérica no existe una triatleta como ella

Cristián Bustos, ex triatleta nacional, no dudó en elogiar a Bárbara Riveros que busca coronarse por quinta ocasión seguida en el Ironman de Pucón, asegurando que en Sudamérica no existe una deportista como ella en su especialidad. (Video: Alairelibre.cl)