Tradicional "pateada" por el Día Internacional del Skate vuelve a las calles de Santiago

Los skaters chilenos estarán de celebración el miércoles 21 de junio. Nuevamente el Día Internacional "Go Skateboarding" se desarrollará en el país y se hará a través de la "pateada" más grande del mundo.

En la instancia, miles de personas se reunirán en torno a la patineta e irán bajando por las calles desde Escuela Militar, pasando por lugares emblemáticos de la capital como Plaza Baquedano o Paseo Bandera y terminarán a las 17:00 horas en el Parque de los Reyes.

Durante el día se realizarán diferentes competencias y actividades, que consideran algunos "Best Tricks", donde el skater que hace el mejor truco recibe un premio monetario por su habilidad y el "Red Bull Mind the GAP", competencia donde los skaters tendrán que saltar de una rampa a otra y que tendrá dos categorías, Amateur y Profesional, para que todos puedan participar.

Según el skater Red Bull Marcelo Jiménez, este tipo de instancias donde pueden estar juntos y celebrar la patineta es una instancia que sólo se da una vez al año por lo que hay que aprovecharla. "Para nosotros es importante poder bajar por lugares donde a veces no se puede patinar por lo que hay que aprovecharlo y hacer una fiesta de esto".

En 2022 la pateada nacional fue testigo de un equipo global que vino a ver la realidad chilena del "GO Skateboarding Day" y grabó un capítulo de la serie internacional "Greetings from", donde se muestran las escenas más icónicas del skate internacional y donde destaca la iniciativa chilena del día del skate.

En el capítulo de "Greetings from Santiago", se puede ver cómo la escena local del skate comenzó a tomar fuerza hace varios años y cómo se ha gestado tener la pateada más grande y con mayor convocatoria del mundo para celebrar la patineta.