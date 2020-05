Gerente comercial del Club Hípico: La actividad está en riesgo, es la peor crisis en su historia

El gerente comercial del Club Hípico, Cristián Muñoz, advirtió sobre el complicado momento que atraviesa la actividad en nuestro país y la necesidad de volver cuanto antes a las competencias.

"Es la peor crisis en la historia de la hípica nacional. No hay plata. Lo único que podemos hacer es mantener las pistas y ejercitar los caballos, porque no pueden estar parados", declaró a El Mercurio.

"Estamos en las últimas, no creo que podamos aguantar más de un mes", agregó Muñoz.

Por su parte Alex Jiménez, gerente comercial del Hipódromo, declaró que el problema es muy grave, puesto que "sin carreras no hay apuestas y sin apuestas no hay premios (...) hace un tiempo sufrimos la fiebre equina, pero solo fue un par de semanas sin carreras. Esto es lo peor que le ha pasado a la hípica. No hay dinero".

Por ello, consideró que "si no logramos competir antes del 21 de mayo, habrá problemas graves, porque los recursos se agotaron".

El pasado 21 de marzo el Hipódromo albergó la última competencia antes de la suspensión de las actividades producto de la pandemia del coronavirus, la cual se desarrolló sin público.