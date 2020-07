Sindicato de Jockeys: Hay jinetes que están en situación crítica

El presidente del Sindicato de Jockeys de Chile, Elías Toledo, dejó ver la compleja situación que están viviendo los jinetes de la hípica chilena en medio del receso generado por la pandemia del coronavirus.

"Muy pocos jinetes han podido optar a la ayuda del Gobierno y otros apelaron a recibir el bono de emergencia. Hay varios en situación crítica", comentó Toledo en diálogo con El Mercurio.

"Tampoco se puede trabajar en otra cosa... La mayoría de los más viejos no tiene cuarto medio y no los aceptan en ninguna parte. Estamos tratando de ayudar como sindicato y junto a los hipódromos, pero no es suficiente", añadió.

La situación atañe también a los preparadores: "Seguimos sin recibir dinero mientras no haya carreras, pero continuamos manteniendo a los caballos, con los cuidadores, veterinarios, sacándolos a correr para que no se enfermen o mueran", contó Luis Urbina, del gremio de los preparadores.