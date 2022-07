Un caballo se salió de la pista y generó preocupación en carrera disputada en Inglaterra

Un gran accidente se robó las miradas en la hípica inglesa, luego que el caballo Peltwell salió de la pista en el Banks Lyon Jewellers Female Jockeys' Handicap Hurdle, carrera desarrollada en el Cartmel Racecourse.

A casi tres minutos de la partida, el ejemplar se desvió de la corrida, traspasando las vallas y chocando con un vehículo de apoyo, al costado de una ambulancia y a pocos metros del público.

Posteriormente, la organización del evento confirmó que el animal se encuentra en buenas condiciones tras el incidente.

Revisa la acción en la hípica de Inglaterra:

Horses do NOT want to run in this heat, this is pure animal abuse.

This is Peltwell who unseated earlier in the race and was running loose. She swerved, crashed through the railings & went straight into the starters cart and nearly an ambulance requiring 80 stitches! #heatwave pic.twitter.com/H6WoqpxcOq