"Ya Primo": Caballo de Carlos Heller ganó el Gran Premio Latinoamericano

Este domingo se disputó el Gran Premio Latinoamericano en el Club Hípico, dejando como vencedor al representante nacional "Ya Primo", caballo propiedad del presidente de Azul Azul, Carlos Heller.

Con la conducción de Jeremy Laprida, un nuevo competidor chileno se quedó con el torneo más importante del turf continental, con un tiempo de 1 minuto y 56 segundos. En segundo lugar quedó "Brown Storm".

La carrera fue muy ajustada, sacando ventajas "Ya Primo" en la última recta a su más cercano competidor y ganando por más de una cabeza.

"Sabía que era uno de los que iba a ir a marcar (Brown Storm), no me desesperé, mantuve siempre la calma porque traía un gran caballo. Le doy gracias a mi padre porque para él era un sueño y a todos por el apoyo que me han dado", afirmó Laprida.

Esta es la cuarta vez que esta competencia se disputó en el Club Hípico y en todas ha salido ganador un representante chileno.