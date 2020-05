El crudo relato del primer pesista que levantó 500 kilos: Me estaba quedando ciego

El pesista inglés Eddie Hall entregó un crudo relato de cuando se transformó en la primera persona en levantar 500 kilos el año 2016 en el campeonato mundial de levantamiento de peso muerto.

El deportista aseguró en su canal de Youtube que "me di cuenta de que me estaba quedando ciego, perdí la visión en el centro de mi ojo, no podía ver a su alrededor. Fue entonces cuando me asusté bastante".

"Llegué a sentir que me moría. Y pensé 'aquí es donde muere Eddie Hall'", afirmó, y agregó que "me estaban limpiando la sangre que salía de los oídos, por los conductos lagrimales en mis ojos y por mi nariz".

"Más allá de la hemorragia cerebral grave y de los signos de conmociones cerebrales posteriores, me recuperé en dos semanas", señaló.

Mira el video de Eddie Hall levantando 500 kilos: