Andrés Ayub demuestra su solidaridad al colaborar como conserje en su edificio en Ñuñoa

El medallista Sidamericano y Panamericano se ofreció junto a otros vecinos para cubrir a quienes no pueden ir a trabajar en cuarentena.

El destacado luchador grecorromano chileno Andrés Ayub, quien disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012, aprovecha su cuarentena por el coronavirus y colabora solidariamente como conserje en el edificio en que vive en Ñuñoa, cubriendo a quienes no pueden trabajar por la contingencia.

Ayub, quien además logró medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santiago 2014 y en los Panamericanos Toronto 2015, señaló en nuestro programa Al Aire Libre PM, que "habían muchos problemas para los conserjes, porque algunos viven muy lejos, y por contingencia no podían llegar, otro no quería arriesgarse y había que cubrir los turnos, entonces en nuestra comunidad preguntaron y yo me ofrecí, al igual que otros vecinos".

Además, añadió que "yo he hecho turnos de tres o cuatro horas en la noche y junto a mi esposa estamos limpiando el ascensor y parte del primer piso, como son dos torres, la gente se va turnando. En el ascensor es donde más se puede juntar el virus, por eso ayudamos".

Finalmente, Ayub destacó que "hay que estar atento a la vigilancia", debido a que como él, hay gran cantidad de vecinos en aislamiento hace cerca de un mes.