Bad Bunny comenzó a entrenar para debutar como luchador en WWE

Bad Bunny, destacada estrella de la música en la actualidad, está preparando su debut como luchador en WWE, tras sorprender a los fanáticos con sus recientes apariciones en Royal Rumble y RAW.

Según informó la prensa especializada en Estados Unidos, el cantante puertorriqueño fue visto entrenando en el Performance Center, el lugar donde se preparan todas las futuras estrellas de WWE.

El objetivo de la empresa es que Bad Bunny, reconocido fanático de la lucha libre, tenga un debut a lo grande en el evento más importante del año, Wrestlemania, y así atraer las miradas de nuevos fans al espectáculo.

Los rumores apuntan a una pelea en parejas, junto con Damian Priest, ante The Miz y John Morrison. Sin embargo, no se descarta que sea un "uno contra uno".

Recordar que Bad Bunny acaparó todas las miradas el pasado domingo en el evento Royal Rumble, tanto por la interpretación de su canción "Booker T", como por el ataque contra The Miz y Morrison durante la batalla real masculina.

The BIGGEST guest in #MizTV history @sanbenito made an incredible impression on #WWERaw alongside @ArcherofInfamy! pic.twitter.com/CNsZNjrTWY