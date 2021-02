Bad Bunny se convirtió en campeón 24/7 de la WWE

El cantante puertorriqueño Bad Bunny adquirió mayor protagonismo en la WWE luego que este lunes se convirtió en el campeón 24/7 de la empresa de lucha libre estadounidense.

El centroamericano derrotó a Akira Tozawa en la última edición de Monday Night Raw, luego que Tozawa se impusiera a R-Truth y conquistara el cetro.

Acompañado de Damian Priest, quien atacó al asiático durante una entrevista, el "Conejo Malo" le arrebató el cinturón luego de cubrirlo.

🐰 BAD BUNNY IS THE NEW 24/7 CHAMPION! 🐰 #WWERaw @sanbenito @ArcherOfInfamy pic.twitter.com/1mZk5efesj

A #RoyalRumble moment, an upcoming #SNL appearance and now @wwe #247Champion... @sanbenito has been a busy man. #ThePoint #WWERaw pic.twitter.com/PMAhGu0lBy