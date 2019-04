Becky Lynch hizo historia y se coronó campeona indiscutida de WWE en Wrestlemania

La irlandesa Becky Lynch hizo historia este domingo al coronarse campeona indiscutida de la división femenina de WWE, al derrotar a Ronda Rousey y Charlotte Flair en un inédito evento estelar de Wrestlemania.

Las féminas, con la responsabilidad de cerrar el show, brindaron un intenso combate ante más de 82 mil fanáticos en el MetLife Stadium de New Jersey, quienes reaccionaron con sorpresa al final del combate, inesperado por la forma en que ocurrió.

Esto porque, en el desenlace, Rousey, campeona de RAW, estaba dominando de forma absoluta y aplicó dos veces su finisher sobre Lynch. No obstante, la europea la pilló desprevenida, logrando realizar la cobertura por cuenta de tres. El respetable no esperaba un desenlace así, con una nueva monarca que ganó sin dominar el combate.

Cabe destacar que el evento estelar con las tres destacadas luchadores fue a seis horas del inicio de la transmisión, lo que también afectó las reacciones del público.

En otros combates destacados de la noche, Kofi Kingston también marcó un hito al vencer a Daniel Bryan y convertirse en campeón del título máximo de WWE.

La pelea, que si capturó el interés de los fans, estuvo cargado de emotividad, pues Kingston es el primer afroamericano en levantar el título principal de la empresa.

Por su parte, Triple H por fin pudo vencer a Batista, tras la interrupción de Ric Flair en los compases finales. El "Juego", quien había anunciado que pondría fin a su carrera si perdía, ganó tras golpear con el mazo y aplicar el Pedigree al también actor de Hollywood (Drax en Avengers).

Kurt Angle, en tanto, puso punto final a 20 años de carrera como luchador profesional tras perder en un desaliñado combate con Baron Corbin. La despedida no tuvo apariciones sorpresas y el único medallista olímpico en la historia de la empresa agradeció al público por el cariño manifestado en su trayectoria.

Por el título Universal, Seth Rollins conquistó el cinturón a derrotar a Brock Lesnar en un breve combate, que sorpresivamente fue el que abrió la velada de luchas estelares en New Jersey.

Además de las luchas, destaca el retorno de Hulk Hogan, quien hizo una promo para animar al público al comienzo del evento, y la interrupción de John Cena, como Dr. of Thuganomics, en el show musical de Elias.

Para el registro, Undertaker no apareció en Wrestlemania, siendo su primera ausencia en 19 años. La última vez que no contó el magno evento con el "enterrador" había sido en Wrestlemania 2000.

Revisa los resultados completos de Wrestlemania 35 a continuación:

Resultados del Kickoff

- Tony Nese derrotó a Buddy Murphy para ganar el Campeonato Crucero.

- Carmella ganó la Batalla Real de Mujeres

- Curt Hawkins y Zack Ryder derrotaron a The Revival para ganar los Campeonatos en Pareja de RAW

- Braun Strowman ganó la Batlla Real en memoria a André The Giant

WRESTLEMANIA 35

- Seth Rollins derrotó a Brock Lesnar por cuenta de tres para ganar el título Universal.

- AJ Styles derrotó por cuenta de tres a Randy Orton

- The Usos derrotaron a The Bar, Rusev & Nakamura y Ricochet & Aleister Black para retener los campeonatos en pareja de Smackdown.

- Shane McMahon derrotó a The Miz en un Falls Count Anywhere match.

- The Iiconics se coronaron campeonas en pareja tras vencer a Sasha Banks & Bayley, Natalya & Beth Phoenix, y Tamina & Nia Jax

- Kofi Kingston se coronó nuevo campeón de WWE tras destronar a Daniel Bryan

- Samoa Joe retuvo el título de los EE.UU. tras derrotar vía KO a Rey Mysterio

- Roman Reigns derrotó por cuenta de tres a Drew McIntyre

- Triple H derrotó a Batista en una pelea sin reglas. Con la victoria, la carrera del Juego continúa

- Baron Corbin derrotó a Kurt Angle. Esta fue la última pelea del medallista olímpico, tras 20 años de carrera.

- Finn Balor se coronó campeón Intercontinental tras vencer a Bobby Lashley

- Becky Lynch se alzó como campeona de RAW y Smackdown al vencer a Ronda Rousey y Charlotte Flair