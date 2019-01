Becky Lynch y Seth Rollins fueron los grandes vencedores en Royal Rumble 2019

Por Gonzalo Quezada Briones, @GuruOfTime316

WWE presentó este domingo el tradicional evento Royal Rumble 2019, que tuvo a Becky Lynch y Seth Rollins como grandes ganadores de la jornada.

En primera instancia, la irlandesa perdió su oportunidad titular por el título femenino de Smackdown ante Asuka, pero sorprendió al aparecer en la batalla real de mujeres, reemplazando a la lesionada Lana.

Lynch, con el apoyo de más de 41 mil almas en Phoenix, Arizona, terminó en un mano a mano con Charlotte Flair, y pese a estar lesionada en su rodilla por ataque de Nia Jax, logró derribar a la "Reina" para quedar como la última mujer en pie, ganando el derecho para ir a Wrestlemania 35 por una oportunidad a uno de los dos títulos femeninos de WWE.

Finalmente, la pelea estelar fue la Royal Rumble masculina, la cual tuvo varias sorpresas (entraron figuras de NXT y Nia Jax), y tuvo al ex integrante de The Shield como ganador.

