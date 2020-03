Bret Hart acusó a Goldberg: Era uno de los luchadores menos profesionales de la industria

La leyenda de WWE reveló detalles sobre el ex campeón.

El ex luchador de la WWE Bret "The Hitman" Hart lanzó una fuerte acusación contra el también otrora peleador Goldberg, sobre quien dijo que fue uno de los "menos profesionales de la industria".

"Goldberg, para mí, era uno de los luchadores menos profesionales que ha habido nunca en el negocio. Que Bill Goldberg esté en el Hall of Fame... Hizo daño a todas las personas con las que trabajó. Podía enfrentarse a un gorila de verdad. Era el tipo más peligroso con el que trabajar, hacía daño a todos con los que trabajaba", declaró en conversación con Stone Cold durante el programa Broken Skull Sessions.

"Recuerdo que Curt Henning siempre estaba con dolores por los combates que tenían. Incluso cuando yo trabajé con Bill, las últimas palabras que le dije antes de salir y tener ese combate en el que acabó mi carrera fueron 'Bill, hagas lo que hagas ahí fuera, no me hagas daño. Podemos hacer lo que quieras, simplemente no te vuelvas loco'", agregó.

Goldberg puso fin a la carrera de Bret Hart durante un combate que compartieron en la WCW, cuando el primero de ellos golpeó a "Hitman" con una Superkick, provocándole una conmoción cerebral.