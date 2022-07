Brock Lesnar impactó al levantar el ring con un tractor en su combate con Roman Reigns en Summerslam

El combate principal del evento Summerslam de WWE tuvo un tremendo momento que impactó a todos los fanáticos de la lucha libre, cuando Brock Lesnar levantó el ring casi por completo con un tractor para dañar a su rival Roman Reigns, quien defendía el campeonato universal unificado de la compañía.

En una contienda de Ultimo Hombre en Pie, el denominado "La Bestia" utilizó el pesado vehículo para inclinar el cuadrilátero y así generar una estrepitosa caída del campeón defensor.

Finalmente, Reigns retuvo con éxito su título, pero sin dudas que Lesnar se robó todas las miradas por la inesperada maniobra que realizó en medio de la lucha.

- El momento en que Lesnar levantó el ring con un tractor:

.@BrockLesnar just lifted the ring with a tractor!!! #SummerSlam pic.twitter.com/HBJPzZmEgb