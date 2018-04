Brock Lesnar venció a Roman Reigns y retuvo el título en Wrestlemania 34

El campeón Universal de WWE Brock Lesnar defendió con éxito este domingo su título al vencer al retador Roman Reigns en el evento estelar de Wrestlemania 34, el mayor show de la lucha estadounidense que se celebró en el Superdome de New Orleans.

Lesnar, para vencer al samoano, necesitó aplicar una serie de F5 (su técnica final) para doblegar el ímpetu de Reigns, quien terminó ensangrentado tras resistir lo más que pudo el salvaje ataque del monarca.

El otro evento estelar, por el título mundial de WWE, AJ Styles derrotó al ganador de la Royal Rumble 2018, el japonés Shinsuke Nakamura, en un intenso combate.

Tras aplicar el Styles Clash, "The Phenomenal One" retuvo su cinturón y recibió una muestra de respeto por parte del oriental. Sin embargo, en una acción que enmudeció a los más de 78 mil espectadores en New Orleans, Nakamura atacó a traición a Styles, con un grosero golpe bajo y un violento ataque fuera del ring.

Entre los otros combates que destacaron, está el regreso de Daniel Bryan, quien después de tres sin competir, volvió con un triunfazo. En compañía de Shane McMahon, derrotó a Sami Zayn y Kevin Owens, quienes no pudieron recuperar sus trabajos en Smackdown.

Y en la división femenina, Nia Jax le quitó el título de RAW a Alexa Bliss, y Charlotte Flair, en la sorpresa de la noche, venció a Asuka, ganadora de la Royal Rumble, y terminó con el invicto de más de dos años que ostentaba la japonesa.

También resaltó el exitoso debut de Ronda Rousey y el retorno de The Undertaker tras un año alejado del ring, venciendo a John Cena.

Revisa los resultados completos de Wrestlemania 34 a continuación

CARTELERA PRINCIPAL

Por el título Universal de RAW

Brock Lesnar venció a Roman Reigns y retuvo el cinturón

Por los títulos en pareja de RAW

Braun Strowman y un fan del WWE Universe vencieron a The BAR (Cesaro y Sheamus) para coronarse campeones

Por el título mundial de WWE

AJ Styles venció con el Styles Clash a Shinsuke Nakamura

Por el título femenino de RAW

Nia Jax derrotó a Alexa Bliss para quedarse con el título

Daniel Bryan y Shane Mcmahon vencieron por rendición a Sami Zayn y Kevin Owens

Icono contra ícono

Undertaker respondió el reto de John Cena y lo venció con una Tombstone Piledriver.

Por el título en parejas de Smackdown

The Bludgeon Brothers vencieron a The Usos y The New Day para convertirse en nuevos campeones

Combate mixto interpromocional

Ronda Rousey y Kurt Angle vencieron por rendición a Stephanie McMahon y Triple H

Por el título de los Estados Unidos

Jinder Mahal venció a Randy Orton, Rusev y Booby Roode para ganar el título

Por el título femenino de Smackdown

Charlotte Flair retuvo el título y terminó con el invicto de la japonesa Asuka

Triple Amenaza por el título intercontinental

Seth Rollins venció a The Miz y Finn Balor para convertirse en nuevo campeón IC

--------------

Kickoff

Naomi ganó la primera Batalla Real femenina en Wrestlemania

Cedric Alexander venció a Mustafa Ali en la final por el título crucero.

Matt Hardy ganó la Batalla Real "Andre The Giant" 2018.