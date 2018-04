Brock Lesnar y Roman Reigns estelarizarán una nueva edición de WWE Wrestlemania

Este domingo, a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT), WWE presentará en el Superdome de New Orleans Wrestlemania 34, el evento más grande de la lucha estadounidense y que será estelarizada por Brock Lesnar y Roman Reigns en la pelea por el Campeonato Universal de RAW.

Las expectativas del combate son altas, pues ambos protagonizaron una gran lucha hace tres años, aunque dicho evento estelar de Wrestlemania 31 terminó con Seth Rollins llevándose de manera sorpresiva el cinturón.

Esta vez, se espera que la violencia marque la pelea, debido a la intensa rivalidad en las últimas semanas. Además, como condimento adicional está la incertidumbre sobre la continuidad de Brock Lesnar en la empresa, pues los rumores lo sitúan más próximo a regresar al mundo de las artes marciales mixtas en UFC.

El otro evento estelar será por el título de WWE, con el campeón AJ Styles defendiendo ante el ganador de la Royal Rumble, el japonés Shinsuke Nakamura. La pelea ha sido catalogada como Dream Match, pues los fanáticos esperan un gran espectáculo por parte de ambos competidores.

A nivel promocional, destaca el debut de la ex campeona de UFC Ronda Rowsey, quien será acompañada por el medallista olímpico Kurt Angle en un combate mixto ante Triple H y Stephanie McMahon.

También resalta en la cartelera el retorno de Daniel Bryan luego de tres años de inactavidad. Será acompañado por Shane McMahon contra Kevin Owens y Sami Zayn.

Por último, también está la expectativa sobre una nueva aparición de The Undertaker. John Cena ha parecido semana tras semana retándolo y no ha dado señales, por lo que será este domingo la última chance de responder al desafío.

Revisa la cartelera a continuación

Campeonato Universal

Brock Lesnar (C) vs. Roman Reigns

Campeonato de WWE

AJ Styles (C) vs. Shinsuke Nakamura

Campeonato de mujeres de RAW

Alexa Bliss (C) vs. Nia Jax

Campeonato de mujeres de SmackDown

Charlotte Flair (c) vs. Asuka

Campeonato Intercontinental - Triple Amenaza

The Miz (c) vs. Seth Rollins vs. Finn Bálor

Campeonato de Estados Unidos - Fatal 4 Way

Randy Orton (c) vs. Bobby Roode vs. Jinder Mahal vs. Rusev

Campeonato de Peso Crucero

Cedric Alexander vs. Mustafa Ali

Campeonato por equipos de Raw

The Bar (Cesaro y Sheamus) (c) vs. Braun Strowman y un compañero por descubrir

Campeonato por equipos de SmackDown Live

The Usos (c) vs. The New Day vs. The Bludgeon Brothers

Ronda Rousey y Kurt Angle vs. Stephanie McMahon y Triple H

Daniel Bryan y Shane McMahon vs. Kevin Owens y Sami Zayn

Andre The Giant Memorial Battle Royal

Wrestlemania Women's Battle Royal