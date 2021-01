Campeón de WWE dio positivo por Covid-19 y fue descartado del programa RAW de este lunes

WWE informó por medio de un comunicado que uno de los campeones principales de la compañía, el escocés Drew McIntyre, fue puesto en cuarentena tras dar positivo por Covid-19.

Drew McIntyre has tested positive for COVID-19 and has been placed in quarantine. https://t.co/xgubbWEupk — WWE (@WWE) January 11, 2021

El actual monarca de WWE y estrella del programa RAW quedó descartado para luchar en el programa de este lunes, en donde estaba pactado para enfrentar a Randy Orton.

McIntyre actualmente estaba en proceso de desarrollar una rivalidad con Bill Goldberg, quien lo retó a una pelea titular en el evento Royal Rumble. No obstante, será entrevistado de forma telemática en el show de este lunes.

Following the announcement of the WWE Champion testing positive for COVID-19, we can confirm @DMcIntyreWWE will make his first comments tonight on #WWERaw.https://t.co/E9EgzbRhah — WWE (@WWE) January 11, 2021

Por su parte, WWE reaccionó ante la ausencia de McIntyre y anunció que Triple H, leyenda de la lucha y vicepresidente de talentos de la empresa, estará presente en el programa.