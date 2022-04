Cody Rhodes impactó a los fanáticos de WWE con su retorno en Wrestlemania

El reconocido luchador Cody Rhodes, uno de los pilares en la creación de All Elite Wrestling, impactó este sábado a los fanáticos de la lucha libre al hacer su retorno a WWE, como el oponente sorpresa de Seth Rollins en la primera noche de Wrestlemania 38.

Cody, quien dejó la compañía por diferencias creativas hace seis años, tuvo una gran entrada y sorprendió al utilizar el personaje que desarrolló durante el último tiempo en AEW, el "American Nightmare".

IT'S CODY RHODES!!!!!!!! @CodyRhodes has arrived at #WrestleMania ! pic.twitter.com/bKDBPLCKKr

Desde el momento de su ingreso al cuadrilatero, recibió el apoyo de las 77 mil almas que llenaron el AT&T Stadium en Dallas, Texas, y vitorearon su victoria, luego de aplicar tres veces seguidas su técnica final, el Cross Rhodes (incluyendo un pequeño homenaje a su padre, el fallecido Dusty Rhodes).

En otros resultados de la noche, The Usos retuvieron los campeonatos en pareja de Smackdown al vencer a la dupla de Shinsuke Nakamura y Rick Boogs, en el evento inaugural de la velada.

Drew McIntyre, en tanto, rompió la racha de victorias de Happy Corbin, después de aplicar su "Claymore" y lograr la cuenta de tres.

The Miz y el youtuber Logan Paul, en el tercer combate de la noche, derrotaron a Dominik y Rey Mysterio.

Durante la celebración, The Miz sorprendió al aplicar su técnica final a su compañero, ganándose los aplausos del público asistente.

WHAT DID WE JUST WITNESS?!?!?!?!?!?@mikethemiz just gave @LoganPaul a Skull Crushing Finale following their victory at #WrestleMania!!! pic.twitter.com/8Df7TIqcgJ