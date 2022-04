Conor McGregor: ¿Por qué no estuve en Wrestlemania? Porque todos me temen

El peleador de Artes Marciales Mixtas Conor McGregor siguió con entusiasmo el regreso de Stone Cold Steve Austin a Wrestlemania y entregó una "teoría" sobre el motivo por el cual él no ha sido invitado al máximo evento de la WWE.

"¿Por qué no estuve yo en Wrestlemania?", escribió el irlandés en su cuenta de Twitter el pasado domingo.

"Porque todos me temen... ese es el porqué", se contestó en la misma publicación.

Estas palabras tuvieron eco en la luchadora Becky Lynch, quien le señaló que lo pudo haber utilizado como compañero en Wrestlemania, porque su rival Bianca Belair "llevó un ejército".

"¿El próximo año?", le señaló Lynch a McGregor.

Why wasn’t I at Wrestlemania? They all fear me, that’s why.