Drew McIntyre se apoderó del título de WWE tras vencer a Brock Lesnar en Wrestlemania

El evento Wrestlemania 36 celebró su segunda y última noche este domingo en el Performance Center de Orlando, cierre que vio como Drew McIntyre se apoderó del título de WWE tras vencer a Brock Lesnar.

La jornada dominical arrancó nuevamente con el Pre Show y la victoria de Liv Morgan sobre Natalya. Posteriormente, la cartelera estelar arrojó en su comienzo el triunfo de Charlotte Flair sobre Rhea Ripley, que le permitió conquistar el título femenino de NXT.

Avanzada la noche, Edge y Randy Orton se enfrazcaron en una ardua batalla de "Último Hombre en Pie", la que vio alzarse victorioso a la "Rated R Superstar" luego de aplicarle su "Con-Chair-To" a "The Viper".

Otro momento que marcó la jornada fue el surrealista segmento que protagonizaron "The Fiend" Bray Wyatt y John Cena en una "FireFly Fun House Match", que incluyó notables recuerdos sobre la carrera de Cena y la posterior victoria de Wyatt.

Finalmente, llegaría el turno de McIntyre, que en una lucha donde aplicaron sus mejores movidas pudo imponerse al poderío de Brock Lesnar para así conquistar su primer título máximo en la compañía.

Revisa los resultados de la segunda noche de Wrestlemania en detalle:

Pre Show

Liv Morgan venció por conteo de tres a Natalya.

Cartelera estelar

Charlotte Flair se convirtió en nueva campeona de NXT tras vencer a Rhea Ripley.

Aleister Black venció por conteo de tres a Bobby Lashley.

Otis venció por conteo de tres a Dolph Zigler.

Edge derrotó en una lucha de Último Hombre en Pie a Randy Orton.

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) retuvieron los títulos en pareja de RAW ante Angel Garza y Austin Theory.

Bayley retuvo el título femenino de Smackdown tras vencer a Sasha Banks, Lacey Evans, Naomi y Tamina.

Bray Wyatt "The Fiend" derrotó en una "Firefly Fun House" match a John Cena.

Drew McIntyre conquistó el título de WWE tras vencer a Brock Lesnar.

There's a new champ in town.@DMcIntyreWWE #WrestleMania pic.twitter.com/RtFmd4VUON