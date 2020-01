Drew McIntyre y Charlotte Flair fueron los vencedores en la edición 2020 de Royal Rumble

WWE presentó este domingo el tradicional evento Royal Rumble 2020, que tuvo a Drew McIntyre y Charlotte Flair como grandes vencedores que ganaron su oportunidad por una pelea titular en Wrestlemania 36.

En primera instancia, Charlotte ratificó su favoritismo al imponerse en la batalla real femenina, eliminando a la ex campeona de NXT, Shayna Baszler.

Por su parte, la Royal Rumble masculina tuvo al escocés McIntyre como ganador, consolidando su posición como luchador estelar en la empresa. Ingresó en el lugar número 16 y de inmediato eliminó al campeón de WWE, Brock Lesnar, causando el delirio del público en el Minute Maid Park en Houston, Texas.

OUT GOES THE BEAST! @DMcIntyreWWE has eliminated @BrockLesnar from the #MensRumble ! #RoyalRumble pic.twitter.com/Con5zKqS8m

En los compases finales, Drew eliminó a la cara de la empresa, Roman Reigns, quien se ganó, por momentos, el odio del respetable al despachar al canadiense Edge, quien salió de su retiro para volver al ring de WWE después de 9 años de inactividad.

YOU THINK YOU KNOW HIM!?!?!?!?!@EdgeRatedR IS BACK AND IN THE #MensRumble!!!!!!!!!!!! #RoyalRumble pic.twitter.com/iHLfhpa6Wh