El fin de una era: Vince McMahon anunció su retiro de WWE

Vince McMahon, dueño de la WWE, desconcertó a los fanáticos de la lucha libre estadounidense al anunciar que se retira de la empresa.

"Con 77 años, es tiempo para retirarme. Gracias, Universo de WWE", publicó McMahon en su cuenta oficial de Twitter.

