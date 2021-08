El reencuentro de Yasmani Acosta con su madre: Fueron seis años sin verla

En su llegada al Aeropuerto de Pudahuel luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el luchador chileno Yasmani Acosta tuvo un feliz reencuentro con Marta, su madre, quien llegó a nuestro país mientras el deportista nacional estaba en Europa preparándose para el magno evento.

"Cuando la vi, me dio tranquilidad. Me emocionó mucho, fueron seis años sin verla. Ella llegó a Chile cuando yo estaba en Europa", contó Acosta a Las Últimas Noticias.

"Sentí mucha tranquilidad. Desde que llegué a Chile, soñé con traerla un día y estar juntos. La abrazaba y le decía que no llorara. Extrañaba estar con ella, abrazarla, hablar, tenerla al frente. Aún ni siquiera hablo tanto con ella", añadió el deportista.

"Siempre me iba a buscar en el aeropuerto. Esa última vez en Cuba (en 2015) tuve que decirle que no fuera a buscarme. Ella entendió que no iba a volver. Pero cuando tomé esa decisión no estaba seguro si podía quedarme, todavía tenía la oportunidad de arrepentirme", recordó Acosta, quien estará en cuarentena por 10 días a la espera de retomar sus entrenamientos.