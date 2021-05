"Es real": Undertaker y Triple H elogiaron a Bad Bunny por sus comentarios sobre la lucha libre de WWE

La presencia del artista puertorriqueño Bad Bunny en el pasado Wrestlemania de WWE sigue dando que hablar, ya que los legendarios Triple H y The Undertaker elogiaron al latino por sus dichos acerca de la lucha libre en la empresa estadounidense.

Es que en diálogo con The Shop Uninterrupted de HBO Max, el cantante expresó sobre la disciplina que: "Es real, 100 por ciento. Es algo de locos".

"Cuando empecé a entrenar el primer día y me enseñaron a caer sobre el cuadrilátero me dije 'cómo esta gente puede hacer esto durante 20 0 30 años, recibiendo ese castigo", agregó.

Ante esas declaraciones, Undertaker escribió en su cuenta de Twitter "Bien dicho, Bad Bunny. Nos hiciste sentir orgullosos a todos en Wrestlemania".

Del mismo modo, Triple H expresó "El dedicó tiempo, esfuerzo y la pasión necesarias de una gira mundial para su aparición en Wrestlemania. No solo es un fanático de nuestro negocio de toda la vida, sino que también es un miembro más de nuestra familia en WWE, se ganó todo el respeto".

.@sanbenito dedicated the time, effort, and passion necessary for a world tour into his performance at #WrestleMania. He’s not only a lifelong fan of our business but a member of our @WWE family who earned all of our respect along the way!!!!! https://t.co/uy2OlPg2eu