Estadio de Wrestlemania fue evacuado horas antes de su inicio

El Estadio "Raymond James" ubicado en Tampa, Florida, fue evacuado este sábado horas antes del inicio del esperado evento de la WWE Wrestlemania 37.

Según informaron los medios internacionales, las difíciles condiciones del tiempo en el estado norteamericano obligaron a pedir a los fanáticos que abandonaran el recinto.

De acuerdo a lo que publicaron en redes algunos de los asistentes que debieron dejar sus asientos, el principal protagonista de la jornada era el viento, que se hacía presente en las inmediaciones.

@RajGiri_303 just told us to evacuate our seats due to the weather pic.twitter.com/Uzb0bFxklk

Una vez que pasó la amenaza, las autoridades permitieron el reingreso de los espectadores.

WEATHER UPDATE: lightning threat has passed, all parking and gates are back OPEN! Fans may return to their seats. Free parking at HCC is now closed. Thanks for being patient fans!