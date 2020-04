Estrella de WWE negó haber enviado fotos explícitas a menores de edad

La superestrella de WWE Velveteen Dream salió a negar las acusaciones que aparecieron en su contra durante las últimas horas respecto al envío de fotos explícitas a menores de edad, afirmando que sufrió el hackeo de sus redes sociales.

En primera instancia, el luchador fue denunciado en una publicación del sitio web Reddit, donde un joven de 17 años comentó que recibió fotos con contenido sexual por parte del acusado, mencionando que también pidió desnudos a cambio.

Al respecto, la figura del programa NXT usó su cuenta de Twitter para defenderse. "Tengan la seguridad de que no me comuniqué inapropiadamente con nadie. Se compartió una foto privada mía sin mi consentimiento o conocimiento y estoy trabajando con terceros para investigar este asunto", explicó.

El menor que hizo la acusación indicó también que "Dream" lo bloqueó de su cuenta de Instagram luego de que no recibiera las imágenes a cambio.

Be assured I did not communicate inappropriately with anyone. A private photo of mine was shared without my consent or knowledge and I am working with a third party to look into this matter.