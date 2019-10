Estrellas de WWE enviaron mensajes de apoyo a Chile por manifestaciones

Desde el viernes pasado, Chile ha sentido el malestar de la ciudadanía tras una serie de manifestaciones por los diferentes problemas socioeconómicos que vive el país. En ese marco, dos estrellas de la empresa de lucha libre estadounidense WWE, Matt Hardy y Marcelo Rodríguez, enviaron mensajes de apoyo a los chilenos para que "mantengan la fuerza" y "encuentren la equidad".

"Quiero enviar un poco de amor a todos los chilenos esta noche. Sé que Chile está pasando por un periodo extremadamente duro. Tengo grandes recuerdos de Santiago, he estado allá muchas veces. Santiago está lleno de gente maravillosa y mis pensamientos están con todos ustedes. Mantengan la fuerza", fue el mensaje del mayor de los hermanos Hardy, con fotografías de su antigua visita a la capital.

Wanna send some love to all the Chileans tonight. I know that #Chile is going through an extremely rough period currently.



I have many great memories in Santiago, been there several times. Santiago is filled with amazing people & my thoughts are with you all. Stay strong. pic.twitter.com/CFfPI1aLbZ