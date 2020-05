Fanáticos de la WWE reprobaron tema de entrada que Seth Rollins estrenó en Money in The Bank

La superestrella de WWE estrenó una nueva canción en Money In The Bank.

La superestrella de WWE Seth Rollins estrenó un nuevo tema de entrada este domingo en el evento Money In The Bank, el cual no fue del agrado de muchos de sus seguidores.

En Twitter, algunos fanáticos del luchador mencionaron que la nueva canción no tiene "agresividad", algo que lo ha caracterizado durante su trayectoria.

De todas formas, Rollins mantendrá su nuevo tema, ya que este pertenece a su nuevo personaje denominado "El Mesías" de la empresa.

- Este es el nuevo tema de entrada de Rollins:

What are your thoughts on Seth Rollins new theme song? #WWE #MITB



pic.twitter.com/gC0T8SPCTU — Get The Tables (@GetDaTables) May 11, 2020

- La opinión de sus seguidores por el cambio:

El Seth Rollins del 2015 siente lástima de este Seth Rolllins picao a Mesías #LaWeaCL — La Pulga Chilensis 🇨🇱 (@La_PulgaCL) May 11, 2020

#LaWeaCl la entrada de Seth Rollins digno de una entrada genérica del WWE 2k. — Iledo Hernando (@MannaraSegovia) May 11, 2020