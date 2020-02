Goldberg conquistó el título universal en el WWE Super Showdown

Un sorpresivo final tuvo este jueves el evento Super Showdown de la WWE en Arabia Saudita, ya que el experimentado Goldberg se quedó con el título universal tras derrotar a Bray Wyatt, personificado como The Fiend, en un deslucido combate.

El luchador de 53 años demoró poco mas de dos minutos en derrotar al campeón defensor ante los asistentes del Mohammed Abdu Arena en la ciudad de Riyadh.

Un elemento a destacar también es que Godberg se convirtió en el primer luchador que pudo derrotar a Wyatt en su demoniaca faceta, la cual comenzó a usar desde abril del año pasado.

Otro momento que causó gran impresión en el evento fue la aparición de The Undertaker, que irrumpió en el primer combate de la velada para aplicar su "garra de ultratumba" a AJ Styles y quedarse con el trofeo Tuwaiq, en el que también participaron R Truth, Bobby Lashley, Andrade y Erick Rowan.

The #Undertaker is the WINNER of the prestigious Tuwaiq Trophy at #WWESSD!

En otros resultados, Brock Lesnar retuvo el campeonato de la WWE ante Ricochet, Karl Anderson y Luke Gallows hicieron lo mismo con The Viking Raiders. The Miz y John Morrison se proclamaron nuevos campeones en pareja de Smackdown al imponerse a New Day (Kofi Kingston y Big E), Seth Rollins y Buddy Murphy retuvieron sus cinturones en pareja de RAW ante The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford).

También el local Mansoor ganó a Dolph Ziggler, Roman Reigns derrotó a Baron Corbin en la jaula de acero, Angel Garza venció a Humberto Carrillo y Bayley defendió con éxito el título femenino de Smackdown ante Naomi.

De esta forma, el camino a Wrestlemania seguirá con novedades tras una nueva versión del evento celebrado en Medio Oriente.