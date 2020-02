Hija de "La Roca" comenzó a entrenar para convertirse en estrella de WWE

Simone Johnson, hija del luchador y reconocido actor Dwayne "La Roca" Johnson, comenzó a entrenar para convertirse en una superestrella de WWE.

De acuerdo al comunicado emitido por la empresa, la joven de 18 años busca ser la primera estrella de cuarta generación en WWE, continuando el legado de su bisabuelo Peter Maivia, su abuelo Rocky Johnson y su padre, 10 veces campeón en WWE.

"Significa el mundo para mí. Saber que para mi familia hay una conexión tan personal con la lucha libre es realmente especial, y me siento agradecida de tener la oportunidad, no solo de luchar, sino también de continuar ese legado, declaró.

Johnson se une a un diverso grupo de luchadores que entrenan en el centro de desarrollo (Performance Center) de WWE en Orlando, en donde será entrenada por Matt Bloom y Sara Amato.

BREAKING: @SimoneGJohnson, daughter of @TheRock and @DanyGarciaCo, has reported to the WWE Performance Center to begin training. #WWENow @WWEPC pic.twitter.com/XCziD2K07a