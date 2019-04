Johnny Gargano se coronó nuevo campeón de NXT en Takeover New York

Johnny Gargarno se convirtió este viernes en el nuevo campeón de WWE NXT, tras vencer en un combate al mejor de tres caídas ante Adam Cole, en el evento estelar de Takeover: New York.

Gargano, con el apoyo de los fans en el Barclays Center en Brooklyn, culminó su odisea en un combate caótico, en donde los integrantes de Undisputed Era intervinieron para que su líder alzara el título máximo de NXT.

Tras ganar, hubo un momento muy emotivo para "Johnny Wrestling", pues Tommasso Ciampa, su némesis en los últimos años, quien dejó vacante el título por una severa lesión al cuello, apareció para celebrar con el que, en la vida real, es su mejor amigo.

If you want a celebration done right, you've got to do it yourself.@ProjectCiampa @JohnnyGargano @CandiceLeRae #NXTTakeOver #NXTChampionship pic.twitter.com/1nSQiMG5Sp