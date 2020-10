10:30 - 05/10/2020

Kane hizo su debut oficial en la WWE un 5 de octubre de 1997

El recordado luchador Kane hizo su debut oficial en la WWE, en ese entonces WWF, un 5 de octubre de 1997, cuando se reveló como hermano de The Undertaker. La situación ocurrió en el PPV "In Your House" durante un combate en Hell in a Cell del "enterrador" frente a Shawn Michaels. (Video: Youtube.com)