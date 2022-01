La impactante fractura de nariz de un luchador de la WWE en su primera presentación del año

El inglés Ridge Holland, luchador de la WWE, sufrió una impactante fractura de nariz en su primera presentación del año 2022, realizada en una pelea de parejas con el irlandés Sheamus.

El enfrentamiento se produjo ante Cesaro y Ricochet en el Kickoff Show wen Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, en la que el segundo de los mencionados cayó con todo con una de sus piernas sobre el rostro de Holland.

Actualmente, Holland se encuentra en recuperación, pero con evidentes heridas en su cara.

Ridge Holland removed from the kickoff show match due to an apparent broken nose after this. #WWEDay1 pic.twitter.com/5cWAGNYWlO