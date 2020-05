La luchadora japonesa Hana Kimura se suicidó tras ser víctima de ciberacoso

La luchadora japonesa de 22 años, Hana Kimura, se quitó la vida tras sufrir insultos y ofensas en redes sociales tras haber tenido una discusión con un participante del reality show "Terrace House", en el que apareció por primera vez en septiembre de 2019.

La información la dio a conocer la empresa Stardom, a la que pertenecía, quienes señalaron que "lamentamos informar del fallecimiento de Hana Kimura. Pedimos respeto y tiempo para que sus seres más cercanos puedan procesar lo ocurrido, así como también sus oraciones para todos ellos".

La deportista había publicado fotos con sus brazos cortados y un emotivo mensaje, que después borró. "Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye", decía la publicación.